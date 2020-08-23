"التأمينات": 3 مطالب لشركات القطاع الخاص بشان العلاوات الخمس

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن صرف العلاوات الخمس بدأ منذ يونيو الماضي، وهناك بعض الحالات لم تدرج لموقف قانوني وليس عيبا في التنفيذ "كان فيه عمال في القطاع الخاص كنا عاوزين نتأكد إنهم صدر قرار لمنحهم علاوة"، موضحا أن قانون العلاوة يخاطب في الأساس العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

وأضاف "عوض" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه لا يتم صرف العلاوة لكل القطاع الخاص، ولذلك كان هناك عملية للتأكد من قيام شركات القطاع الخاص بثلاث أشياء، وهي إصدار قرار بمنح هذه العلاوة، وأنه أدرجها ضمن مفردات مرتب الموظفين لديه، وأنه تم استقطاع منه الاشتراكات التأمينية لهذه العلاوة.

وأشار إلى إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمرت بتشكيل لجنة قانونية لبحث ملف العلاوات الخاصة بالنسبة للمؤسسات الصحفية والعاملين بالقطاع الخاص، وعندما تولى المسؤولية كمّل على عمل اللجنة، وتم الانتهاء من وضع معايير محددة، "كل واحد يبقى عارف هياخد ولا لا، لازم المعايير تبقى واضحة ومعلنة".

وأكد أن المؤسسات الصحفية القومية لها طبيعة خاصة عن مؤسسات القطاع الخاص طبقًا للدستور، حيث إن الخزانة العامة قد تتحمل قيمة أجور العاملين في تلك المؤسسات القومية.