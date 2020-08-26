 الأموال العامة تضبط قضايا نصب وتزوير بـ9 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا ( نصب وإحتيال على المواطنين - تزوير أوراق رسمية - تحويلات مالية غير مشروعة- إختلاس مال عام) مُتهم فيها عدد (8) أشخاص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (9 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (13 ألف جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.