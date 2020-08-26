ضبط 6 منشآت مخالفة في حملة للمسطحات بالقناطر

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع إدارة المسطحات حملة بالقناطر الخيرية لمتابعة تنفيذ قانون البيئة ومواجهة أشكال الغش التجارى ومراقبة الأغذية.

وأسفرت الحملة التي قادها العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، عن ضبط 6 منشآت بدون ترخيص منها مصنع لتعبئة المواد الغذائية "أرز – سكر" بجوار ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية تبين من الفحص عدم وجود سجل بيئي للمصنع وعدم وجود موافقات بيئية لإقامة النشاط و ضبط مصنع مخللات بناحية شلقان بدون سجل بيئي للمصنع وعدم وجود ترخيص أو موافقات بيئية لإقامة النشاط واستخدام علامة تجارية غير مسجلة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع غراء الأخشاب بدون تراخيص أو سجل بيئي للمصنع لإقامة النشاط إلى جانب عدم وجود موافقات بيئة للنشاط القائم وإنتاج منتج بدون بيانات كما تم ضبط مطبعة كتب خارجي بدون ترخيص وطباعة كتب بدون علامة تجارية مسجلة.

كما تم ضبط مصنع لتصنيع الشيشة بدون تراخيص أو وجود موافقات بيئية للنشاط القائم واستخدام علامة تجارية مقلدة وغير مسجلة، كما أسفر الحمله عن ضبط ثلاجة حفظ آيس كريم بدون تراخيص وعدم وجود سجل بيئي للثلاجة.