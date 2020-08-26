"تاج الدين": الرئيس يتابع بكل دقة توفير المستلزمات للأطقم الطبية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الكوادر الطبية، ولا سيما التحسين في دخولهم، وتحسين بيئة العمل وتوفير الأجهزة والمستلزمات والأدوية ليستطيعوا تقديم الخدمات المطلوبة منهم بجودة، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان يتابع ذلك بكل دقة، إضافة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه بالتوازي كان هناك مبادرات رئاسية موفقة وهامة لدعم الكوادر الطبية وتقديم الخدمة التي يسعى إليها المواطنين من جهة أخرى، ولا سيما العلاج من فيروس سي، والذي كان يمثل مرض مزمن ومشكلة حقيقية في مصر.

وأشار إلى أن تداعيات فيروس سي كانت كبيرة جدا على مدار السنوات الماضية، واستطاعت مصر من خلال مبادرة الكشف المبكر لفيروس سي تخطي تلك المشكلة، وعلاج ملايين المواطنين من التهاب الكبد ويعد إنجاز كبير ينعكس على القطاع الطبي.