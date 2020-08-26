تاج الدين: نبلور برامج لتدريب وتعليم الأطباء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن برامج الدعم التعليمي للأطقم الطبية يتم بلورتها حاليا بأفضل صيغة ممكنة لتدريب وتعليم الأطباء، لافتا إلى أن هذا الملف يتمحور حول عدة نقاط.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن النقطة الأولى هي الشهادات الأكاديمية الإكلينيكية إذ أن هناك آلاف من الأطباء حصلوا على هذه الشهادات، ومن ناحية أخرى مازال مجموعة كبيرة من الأطباء تسعى للحصول على هذه الشهادات.

وأشار إلى أن الشهادات الجامعية في مجال الطب أكاديمية لأنها تمنح من الجامعات، ودبلوم وماجستير ودكتوراه، وإذا أراد أي طبيب أن يتخصص لابد أن يحصل على شهادة من هذه الشهادات.

وأوضح أنه يوجد أيضًا شهادات الزمالة، وبدأت منذ عدة سنوات طويلة، نحو 20 عاما، لافتا إلى أن الأساس في تدريب الأطباء في هذه الشهادات أعضاء من هيئة التدريس الجامعية، وتخرج منها عدة آلاف من الطلاب.

وأكد أن الجزء الثاني الذي يساهم في تدريب وتعليم الأطباء، هي الجمعيات الطبية العلمية، وهذه جمعيات عريقة في مصر، لافتا إلى أنها تمنح شهادات حضور وتدريب وتساهم عن طريق الندوات والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية السنوية التي تساهم في تدريب الأطباء وبث كل ما هو جديد في هذا المجال وتستضيف خبراء من الخارج.