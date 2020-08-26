مستشار الرئيس للصحة: "كورونا" أظهر كفاءة الأطقم الطبية المصرية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن العدد الكبير من الأطباء المصريين المدربين والمتعلمين في الجامعات المصرية أمامهم عشرات الأضعاف من هذا العدد يشرّف مصر في دول العالم كلها خاصة دول الخليج، وأمامهم أيضا عشرات المئات والآلاف من الأطباء يخدمون مصر بكل أمانة وضمير وخبرة وعلم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، "شُكر الرئيس السيسي والبلد ليهم لما تم إنجازه وأداؤه في مصر خلال أزمة كورونا وفي المبادرات الرئاسية تدل على الجوهر والخبرة والأداء المتميز للأطباء ليس فقط في الخارج ولكن يجب إبراز دور الأطباء داخل مصر أيضًا".

وأشار إلى أن العاملين بالقطاع الطبي دائمًا لديهم متطلبات ويكون لهم حق فيها، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت للقطاع الطبي وبدأت مناقشة متطلباته في ثلاث نقاط وهي دخل الكوادر الطبية بصفة عامة، والعمل المؤسسي وإمكانياته.