التحريات في واقعة "قاتلة رضيعها": هربت من زوجها وأقامت مع عشيقها

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان، تفاصيل جديدة في واقعة قتل ربة منزل لرضيعها بوضع أقراص مخدرة له.

وبينت التحريات أن المتهمة متزوجة وكانت تقيم مع زوجها في منطقة البدرشين، وأقامت علاقة غير شرعية مع العشيق، وحتى يخلو لها الجو لممارسة الرذيلة، قبل 6 أشهر أخذت رضيعها وهربت من منزل الزوجية، واستاجر لها عشيقها شقة بمنطقة المعصرة، وأقاما معا حتى ألقي القبض عليهما.

لقت أجهزة الأمن القبض على سيدة في العقد الرابع من عمرها وعشيقها، بتهمة قتل طفلها الرضيع بقرص منوم حتى يخلو لها الجو لممارسة الرذيلة داخل منزل الزوجية في منطقة المعصرة بحلوان.

وتبين من التحريات وفاة الطفل بجرعة مخدر زائدة، بعدما فقد الوعي بعد دقائق من تناوله العصير المخدر.

كان قسم شرطة المعصرة بحلون، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة، لممارسة الجنس مع عشيقها بداخل شقتها في غياب زوجها، ما تسبب في وفاة الطفل.

وجرى تشكيل فريق بحث، وألقي القبض على المتهمة "م. ع" ربة منزل وعشيقها "م. ف"، وأحيلا إلى النيابة العامة.