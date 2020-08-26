صور.. غلق مجزر دواجن لنقص الاشتراطات الصحية بالشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، ما أسفر عن غلق مجزر دواجن لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزاره الصحة، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المجزر، بعد ضبط 3 أطنان هياكل وجلود دواجن معبأة، وإعدام 420 كيلوجرامًا هوالك إنتاج دواجن، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتغير في لونها، مشيرًا إلى سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرَي جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الرقابية بمديرية الشؤون الصحية علي المنشآت المختلفة بالمحافظة، لضبط المخالفين وحفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.