تشييع جثامين صياد وزوجته ورضيعهما بعد غرقهم في مزرعة أسماك بالشرقية

شيًع أهالي قرية الجمالية التابعة لمركز صان الحجر جثامين صياد، صاحب مزرعة أسماك، وزوجته ورضيعهما، بعدما لقوا مصرعهم غرقًا في المزرعة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة صان الحجر، يفيد بتلقي المركز بلاغًا بوفاة صاحب مزرعة أسماك، 23 عامًا، وزوجته، 21 عامًا، وابنهما الرضيع، 7 أشهر، إثر انقلاب قارب للصيد كانوا يستقلونه لصيد السمك من مزرعة ملك المتوفي.

وانتقلت قوة من الشرطة، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين، وتبين الوفاة بسبب إسفيكسيا الغرق، وتم التصريح بالدفن وتسليم الجثث لذويهم.