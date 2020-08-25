صورة.. أنغام تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" قريبا

تستعد المطربة أنغام، لإصدار أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وكانت بدأت النجمة أنغام، الترويج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات، تيك توك، واستعدادا لطرحها عبر منصاتها الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وعلقت الفنانة أنغام، على الحفل الذي أحيته عند سفح الهرم، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشرت صورة لها من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكتبت: "ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير، عيدكم مبارك من مصر"، مختتمة منشورها بـ "تحيا مصر".