رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لخدمة 260 ألف مشترك بمطروح والساحل الشمالي

نجح قطاع كهرباء مطروح والساحل الشمالي الذى يخدم محافظة مطروح، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالقطاعين وتحسين الخدمة للمشتركين، إضافة إلى تطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.

ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بنطاق القطاعين 260 ألف مشترك منهم 120 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الاغراض.

ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين (11) هندسة، حيث تضم الهندسات التابعة لقطاع مطروح "مطروح شرق، مطروح غرب، سيدى برانى، السلوم، سيوة"، فيما تضم الهندسات التابعة لقطاع الساحل الشمالى: " 25 يناير، مارينا، العلمين، سيدى عبدالرحمن، الضبعة والمنتزة".