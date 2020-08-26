معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 2306 طلاب

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس 2306 طلاب، وذلك خلال المرحلة الأولى من التنسيق حيث توافد 832 طالباً على معامل كلية الآداب و 629 طالباً على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و 466 طالبا على معامل كلية الهندسة 205 طلاب على معامل كلية البنات و 174 طلاب على معامل كلية الزراعة.

وخصصت إدارة الجامعة 13 معملًا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وراعت الجامعة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

وشددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.