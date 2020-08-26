رسلان لـ"الوطن": تذكرة القطارات أرخص وسيلة مواصلات في مصر رغم زيادتها

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع سير الحركة أول بأول، للتأكد من انتظامها على مدار الـ24 ساعة يوميًا، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي مشكلات من شأنها تؤثر على حركة التشغيل.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنه على الرغم من زيادة أسعار بعض القطارات إلا أنه ستظل تذكرة قطارات السكة الحديد هي الأرخص بين جميع وسائل المواصلات في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على اتلوجهين القبلي والبحري.

وأوضح أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد شرعت في التخطيط لتنفيذ تحديث نظم كهربة الإشارات لنحو 14 مشروعًا على مستوى خطوط السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تصل 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بالكامل من خلال قروض دولية ميسرة، لافتًا إلى أن هناك غرامات فورية يتم فرضها على المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات.