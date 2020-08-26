"الوزراء" يستجيب لاستغاثة والد الطفلة "جنا"

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لاستغاثة والد الطفلة "جنا"، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورم ليمفاوي منذ الولادة ناتج عن انسداد فى الأوعية الليمفاوية بالرقبة.

وتواصل أعضاء فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية، مع والد الطفلة لاستكمال البيانات وتسلم الفحوصات الطبية والتقارير، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا والتي أوصت بتحويل الطفلة للعرض علي أساتذة جراحة الأطفال بطب الأزهر.

وجرى بعد ذلك التواصل مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد طب الأزهر بنين، وفي استجابة سريعة، تم استقبال الطفلة برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال، وتم حجزها بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي استكمالًا للفحوصات الطبية وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالة الصحية للطفلة عن كثب، وحتى إجراء العملية الجراحية وتماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.