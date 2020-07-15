كيف واجهت هيئة البريد صفحات التواصل الاجتماعي المزيفة؟

ظهر في الآونة الأخيرة، بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتدعى انتماءها للبريد المصري، وتطلب من العملاء بياناتهم الشخصية، وبيانات الحسابات المالية بدعوى تسهيل الإجراءات، أو المساعدة في الحسابات وهى في الأصل حسابات مزورة، الغرض منها الاستغلال والتعدى على حسابات العملاء.

وترص "الوطن"، فى هذا التقرير أبرز الخطوات التى اتخذتها الهيئة لمجابهة هذه الصفحات.

1- اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، حيال أصحاب هذه الصفحات لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.

2- دعت الهيئة جميع العملاء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين، وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال.

3- أعلنت أن وسيلة تواصل الهيئة القومية للبريد مع العملاء، تتم من خلال الخط الساخن 16789، وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

4- ناشدت جميع العملاء، بعدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي، التي تتدعى انتماءها إلى البريد المصري، وتوخي الحيطة والحذر فيما يخص البيانات الشخصية، وبيانات الحسابات المالية.