محافظ الغربية يناقش استكمال المجزر النصف آلي بحصة شبشير

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال استكمال المجزر النصف آلى بحصة شبشير مركز طنطا، وإزالة المعوقات التي تعوق دخول المرافق.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجزر ومتابعة توصيل المرافق به، وكذا أيضا اعتماد التعديلات والرسومات الجديدة.

يذكر أن المجزر مقيم على مساحة فدان و6 قراريط بتكلفة إجمالية قدرها 39 مليونا و979 ألف و269 جنيه ومصمم على أحدث طراز للمجازر.

وشدد الدكتور طارق رحمي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمجزر وفقا للبرنامج الزمني المحدد لذلك.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطري وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ومسئولي شركة الكهرباء والمياه وعدد من المعنيين بالمشروع.