توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا بالأقصر

وزعت مؤسسة "مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية"، 1000 كرتونة مواد غذائية بمحافظة الأقصر، لدعم غير القادرين من العمالة غير المنتظمة، والأكثر احتياجًا، وذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ضمن حملة " بيوت مستورة".

وأعلنت الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن حملة "بيوت مستورة" تستهدف دعم 500 ألف أسرة من غير القادرين، في محافظات الصعيد التى منها الأقصر وأسوان، وذلك في ظل تحديات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن مؤسسة "مشكاة نور" من خلال حملة "بيوت مستورة" تستهدف التشبيك مع الجمعيات الأهلية في القرى لتحديد الأسر المستحقة للدعم، حيث تسعى المؤسسة لكفالة أكبر عدد من الأسر التي تأثر مصدر رزقها بأزمة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا بعد غلق الأسواق وتوقف معظم أماكن عمل عمال اليومية، وذلك من خلال سياسة طرق الباب وذلك منعا لأية تجمعات، فسيتم تقديم المساعدات في كراتين غذائية مغلفة ومعقمة بالكامل.