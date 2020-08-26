"التنسيق": "التعليم العالي" تمد تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للغد

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى الساعة السابعة من مساء الغد، فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، إضافة إلى إتاحة الفرصة للذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثَم إعلان النتائج.

وقال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الساعة 12 من ظهر اليوم، 147 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن مَن يستحق الدخول للجامعات الأهلية، طلاب الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المعادلة والشهادات العربية المعادلة والثانوية الأزهرية، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين سجلوا فى الموقع الإلكترونى للالتحاق بالجامعات الأهلية وصل إلى 17 ألف طالب منذ اليوم، كما أن عدد المترددين على الموقع بلغ 8 ملايين شخص.

من جهة أخرى، التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بنحو 140 أستاذاً وباحثاً مصرياً ينتمون لأكثر من 80 جامعة ومركزاً بحثياً فى الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية العريقة، من خلال الملتقى الافتراضى الأول للعلماء المصريين الأمريكيين (Egyptian American Scholars, EAS)، والذى نظمه المكتب الثقافى المصرى بواشنطن، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة، ورؤساء الجامعات الأهلية الجديدة، والدكتور محمد حمزة مستشار مصر الثقافى بواشنطن، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التواصل مع علماء مصر فى الخارج، لاستقبالهم ودعوتهم للعمل والمشاركة فى المشروعات التعليمية والبحثية التى تهتم بها الدولة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية فى مصر.

"عبدالغفار": العلماء الأمريكيون ذوو الأصول المصرية يرغبون فى التدريس بالجامعات الأهلية الجديدة

واستعرض «عبدالغفار» المشروعات القومية الجديدة التى نفذتها الدولة مؤخراً، وأدت إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، لرغبة الوزارة فى وجود جامعة واحدة على الأقل فى كل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب، مشيراً إلى أن عدد الجامعات الخاصة وصل إلى 32 جامعة.

وشدد الوزير على رغبته فى استقطاب الجامعات الأجنبية المتقدمة فى التصنيف العالمى لإقامة فروع لها فى مصر، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 4 أفرع لجامعات أجنبية فى العاصمة الإدارية، ويتم حالياً العمل على زيادة تلك الأفرع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حجم الدعم غير المسبوق والتسهيلات التى قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء هذه الجامعات العملاقة، مشيراً إلى أن الغرض من اللقاء هو تحقيق أقصى استفادة من العلماء المصريين بالولايات المتحدة.

وأبدى 59% من الحضور الذين يمثلون معظم التخصصات استعدادهم للمشاركة فى الجامعات الجديدة من خلال التدريس عن بُعد، بينما أعرب 79% من الحضور عن استعدادهم للمشاركة فى التدريس من خلال الحضور لفترات قصيرة لمصر، و45% استعدادهم للمشاركة فى التدريس من خلال الحضور لفصل دراسى كامل، كما أبدى 87% من الحضور استعدادهم للإشراف على مشروعات بحثية مشتركة.

وأعرب أكثر من نصف الحضور عن استعدادهم للمشاركة فى إعداد المقررات وتدريب المدربين والاشتراك فى لجان استشارية لكل قطاع والمساهمة فى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على التعاقد مع هؤلاء العلماء فوراً للاشتراك فى العملية التعليمية بالجامعات الأهلية الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها خلال هذا العام الدراسى فى مختلف التخصصات مثل «الطب، الهندسة، علوم البيانات، الاقتصاد، علوم الفضاء، الزراعة، العلوم».

وأقر مجلس جامعة عين شمس، اليوم، اعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت اختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية، إضافة إلى اعتماد تعديل كل لوائح الكليات بإضافة نص يسمح بالتعليم والتقييم عن بُعد لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات.

وأعلنت جامعة 6 أكتوبر مشاركتها فى المشروع الوطنى للقراءة، وهو مشروع ثقافى تنافسى مستدام يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصرى للقراءة وجعلها ممارسة يومية لديهم، ومن بين هذه الفئات طلاب الجامعات والدراسات العليا، وتم رصد مكافآت وجوائز يصل مجموعها إلى 20 مليون جنيه للأبعاد الأربعة الخاصة بالمشروع.

وقال الدكتور جمال سامى، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن إجراءات المسابقة أن يتم الاشتراك من خلال الموقع الإلكترونى للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات وبشكل مجانى دون أى رسوم.

أما عن مواعيد المنافسة، فقال «سامى» إن التسجيل مفتوح على الموقع الإلكترونى حتى تبدأ التصفيات الأولى فى يناير 2021، وتنتهى جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، ويقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.

ووفقاً للموقع الرسمى للمشروع، فتم تخصيص الجوائز التالية، الفائز الأول يربح مليون جنيه، والثانى نصف مليون جنيه، والثالث ربع مليون جنيه، أما الفائز من الرابع وحتى العاشر 100 ألف جنيه، علاوة على ميداليات وشهادات تقدير ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزاً.

وأشار «سامى» إلى أن المنافسة الخاصة بطلبة الجامعات تسمى «المدونة الماسية»، وهى أحد أهم أبعاد المشروع الأربعة، وتختص بالتنافس بين جميع طلبة الجامعات المصرية، إذ يواصل الطلاب قراءة 30 كتاباً وتلخيصها على الموقع الإلكترونى للمشروع، ما يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين على مستوى الكليات، ثم الجامعات، ثم على مستوى الجمهورية، وفقاً لآليات ومعايير محددة، ويعد هذا البعد مكملاً لما تم تحقيقه فى البعد الأول الخاص بطلاب المدارس، وضماناً لاستكمال المشهد القرائى المصرى واستدامته.