"الوزراء": نفذنا مشروعات لحماية الشواطئ والسواحل بقيمة 3.1 مليار جنية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها، فالشركات المنفذة للمشروعات لم تتقاعس، بينما تأخير بعض المشروعات جاءت نتيجة بعض الظروف القهرية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن مشروع تبطين الترع يّضمن وصول المياه لنهاية الترع وعدم فقد المياه، وهذا ينهي مشاكل الكثير من الفلاحين، ويتم استهداف الانتهاء من 1000 كيلو متر كل 3 شهور من تبطين الترع.

"الوزراء": نستهدف الانتهاء من 4000 كيلو متر من الترع كل عام

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أساليب الري الحديث يساعد في توفير الأسمدة والمياه، كما يساعد في الوقت ذاته في توفير جودة عالية للمحاصيل وزيادة الإنتاجية، كما يساهم في توفير كميات كبيرة من المياه ووجود المحاصيل المتنوعة.

من ناحية أخرى، ذكر سعد، أن الدولة المصرية تّبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على سواحلنا وشواطئنا في ظل التغيرات المناخية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة تقدر 3.1 مليار جنيه.