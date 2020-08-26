مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بعد قليل

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بمواصلة جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتتصدر جهود التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائمة اجتماعات الحكومة، خلال الفترة الماضية، بهدف دعم الجهود التنموية في البلاد، وتسريع خطط التعافي الاقتصادي.

ونجحت تحركات الحكومة في احتواء أضرار أزمة كورونا؛ حيث تُصنف مصر على أنها إحدى البلدان الناشئة اقتصادياً القليلة على مستوى العالم التي ستُحقق نمو اقتصادي موجب خلال العام الجاري.

كما أسفرت السياسيات المالية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، عن اعتبار الجنيه المصري أحد أقوى العملات في الأسواق الناشئة أداءً في مواجهة الدولار الأمريكي، حيث يأتي في المرتبة الثانية عالمياً.