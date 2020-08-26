سهير كعوان تفوز بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بأسوان

انتهت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، بفوز الدكتورة سهير عبده حسين أحمد، وشهرتها سهير كعوان، بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، بعد تغلبها على منافسها الدكتور محمد سيد أحمد ناصر، المرشح على نفس المنصب.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من الدكتور جمعة محمد مكي حمزة، والدكتور علاء محمد سليمان داود، فوق السن، والدكتور محمد يوسف حسيب أحمد على، والدكتورة هبة محمد عوض الله على، تحت السن.

وكانت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، شهدت اليوم منافسة بين اثنين على مقعد النقيب، وهما الدكتورة سهير عبده حسين أحمد، والدكتور محمد سيد أحمد ناصر، بينما تنافس على مقعدي فوق السن 4 أعضاء مرشحين، هم جمعة مكي وحسني القشمري وعلاء سليمان ومحمد صالح.

وتنافس على مقعدي تحت السن 7 أعضاء مرشحين، هم خالد صبري، وشمس عبدالنبي، وشيماء أمين عبدالرحمن أحمد سعيد، ومحمد ناجح، ومحمد يوسف وهبة عوض.

يشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، تجرى على مقعد النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.