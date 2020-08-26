سهير كعوان تفوز بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بأسوان

سهير كعوان تفوز بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بأسوان
كتب:
عبدالله مشالي
11:23 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
انتخابات
انتهت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، بفوز الدكتورة سهير عبده حسين أحمد، وشهرتها سهير كعوان، بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، بعد تغلبها على منافسها الدكتور محمد سيد أحمد ناصر، المرشح على نفس المنصب.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من الدكتور جمعة محمد مكي حمزة، والدكتور علاء محمد سليمان داود، فوق السن، والدكتور محمد يوسف حسيب أحمد على، والدكتورة هبة محمد عوض الله على، تحت السن.
وكانت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان، شهدت اليوم منافسة بين اثنين على مقعد النقيب، وهما الدكتورة سهير عبده حسين أحمد، والدكتور محمد سيد أحمد ناصر، بينما تنافس على مقعدي فوق السن 4 أعضاء مرشحين، هم جمعة مكي وحسني القشمري وعلاء سليمان ومحمد صالح.
وتنافس على مقعدي تحت السن 7 أعضاء مرشحين، هم خالد صبري، وشمس عبدالنبي، وشيماء أمين عبدالرحمن أحمد سعيد، ومحمد ناجح، ومحمد يوسف وهبة عوض.
يشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، تجرى على مقعد النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.