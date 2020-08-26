"التضامن": نتعاون مع الزراعة لتحقيق التمكين الاقتصادي بقرى حياة كريمة

قال خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة نيفين القباج وجهت بضرورة تحقيق التمكين الاقتصادي في قرى حياة كريمة، والتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق التمكين الاقتصادي فى مشروعات إنتاج زراعى وحيواني، وفقا لطبيعة المناطق المستهدفة، لافتا إلى أن هناك مبادرات فردية أيضا من جمعيات شريكة لديها خبرات في التمكين الاقتصادي.

عبد الفتاح:هناك معايير لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف عبد الفتاح لـ"الوطن" أن هناك معايير لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم إعطاء أولوية للمسجلين بقاعدة بيانات تكافل وكرامة، نظرا لأن المسجلين تم بحثهم اجتماعياً عدة مرات، وتمت مراجعة بياناتهم من أكثر من جهة، وربط قاعدة بيانات الوزارة بقاعدة بيانات وزارات أخرى مثل وزارة التموين، أو أي جهة حكومية رسمية من شأنها عمل قاعدة بيانات للمواطنين.

وأكد أن المستفيدين من تكافل وكرامة، تمت مراجعة حالة منازلهم، ومراجعة حالتهم الصحية، لمعرفة إذا كانوا في حاجة إلى مساعدات طبية أو إجراء عمليات جراحية.