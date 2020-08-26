"التضامن" توقع بروتوكولا لتطوير 200 حضانة بـ9 ملايين جنيه بالقليوبية

وقعت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع جمعية "خير وبركة"، لتطوير 22 حضانة بـ16 جمعية، بتكلفة تصل إلى 2 مليون و108 آلاف جنيه، كمرحلة أولى لمشروع التطوير.

ويستهدف المشروع في جميع مراحله تطوير 200 قاعة حضانة بتكلفة تصل إلى 9 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة القومية والدولية للأطفال في المرحلة العمرية من 3 شهور إلى 6 سنوات بمحافظة القليوبية، من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية الموسعة.

وقع البروتوكول كل من مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة، ممثلا عن الجمعية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين مستوى الوعي والتعليم لـ3 آلاف شخص من أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدور الحضانات المستهدفة، من خلال تنظيم برنامج محو الأمية، وأنشطة توعوية بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الأطفال، وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية لهم.

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة ستولي اهتمامًا بالغًا بالمشروع خلال الفترة المقبلة، باعتباره مهمة قومية، لأنه يتعلق بمستقبل أطفال المحافظة.

وأكد مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن عدد قاعات الحضانات المستهدفة كمرحلة أولى 50 قاعة تابعة لـ16 جمعية تابعة لإدارة التضامن الاجتماعي بشبين القناطر والقناطر الخيرية، موضحًا أن الفترة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر من 26 أغسطس 2018 إلى 31 ديسمبر 2020، بإجمالي 2 مليون جنيه و108 ألف جنيه.