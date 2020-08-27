تعرف على برامج كلية الحاسبات والذكاء.. وطرق التقديم

قرار المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على بدء الدراسة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بعدد من الجامعات الحكوميةـ وتستعرض "الوطن" في نقاط سريعة وبسيطة أبرز المعلومات عن الكلية، وخطوات التقديم.

شروط التقديم في برامج كليات الحاسبات

القبول بجميع برامج كليات الحاسبات بالجامعات الحكومية المصرية لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة أو علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة المعتمدة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات فقط سواء بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو عند إجراء تقليل الاغتراب وذلك بناء علي قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بكليات الحاسبات بالجامعات الحكومية المصرية.

إتاحة اختيار كليات الحاسبات علي موقع التنسيق الإلكتروني لكل من طلاب علمي رياضة وعلمي علوم على حد سواء.

برامج كليات الحاسبات

في حال ترشيح مكتب التنسيق للطالب علمي رياضة أو علمي علوم لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه مدينة السادات يتعين علي الطالب أن يختار تخصصا من بين برامج الكلية المختلفة وهي كالتالي:

أولا البرامج الاساسية

علوم الحاسب Computer Science

نظم المعلومات Information Systems

ثانيا البرامج الجديدة بمصروفات

المعلوماتية الحيوية Bioinformatics

الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence

خطوات التقديم في برامج كليات الحاسبات بمصروفات

في حالة اختيار البرامج الجديدة بمصروفات.

يقوم الطالب بالحضور إلي مقر الكلية لتسجيل الاستمارة الخاصة بالبرنامج.

بعد تحديد الحد الأدنى للقبول بالكلية يتم القبول بأسبقية التقدم بشرط حصوله علي الحد الأدنى لكل شعبة علي حدا، مع استيفاء كافة اجراءات التقدم للتسجيل بالبرنامج.

الرغبة في التحويل إلى برامج خاصة

في حال ترشيح الطالب لأي من كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي ورغبته في التحويل إلى البرامج الخاصة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي- جامعة مدينة السادات..

يجب التقدم إلي البرامج الجديدة بمصروفات فقط، علي أن يكون حاصل علي الحد الادنى لكل شعبة على حدا.

على أن يكون التقديم ومواعيد العمل الرسمية للتواصل مع الكليات من السبت إلى الأربعاء