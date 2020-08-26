وزير التعليم العالي: الطالب يتحمل 15% من فاتورة التعليم في حالة رسوبه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم وفقًا للدستور، وذلك عبر شروط من بينها أن يكون الطالب على قدر من المسؤولية، موضحًا أن فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة للطلاب الراسبين، جاء نتيجة تضييع الطالب الراسب على نفسه حقه الدستوري وعليه أن يتحمل النتيجة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "تن"، أن من يستخدم حق التعليم المجاني يجب أن يكون على قدر المسئولية ولا يضر بالصالح العام، موضحًا أن تزايد عدد الطلاب الراسبين يؤثر على التحاق الطلاب المستجدين ويقلل من جودة التعليم نتيجة التزاحم بين الطلاب.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا يمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية، مؤكدًا أن تخلف أي طالب عن الامتحانات لعذر قهري لا ينطبق عليه القرار الوزاري الأخير، والذي يفرض رسوم على الطلاب الراسبين وفق عدد مرات الرسوب، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

فيما قال الإعلامي نشأت الديهي إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة مجلس الوزراء، بفرض رسوم على الطلاب الراسبين "تاريخي" يعيد بعض العدالة، متسائلًا: "لماذا يستوي الذين يعملون مع الذين لا يعملون، المجانية للمجتهد، أما الفاشل يُهدر موارد الدولة".