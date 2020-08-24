قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، إن الأعداد المقرر قبولها بالجامعات الأهلية الـ3 " الملك سلمان والجلالة والعلمين"، لن تكون كبيرة، كون هذه هي المرحلة الأولى من العمل بهذه الجامعات.

وزير التعليم العالي لـ" الوطن": الجامعات الأهلية مبنية على برامج وليس كليات بالمعنى التقليدي

وأضاف عبدالغفار، في حديثه لـ"الوطن"، أن الأعداد ستتراوح في كل برنامج بين 100 و200 و300 و400 طالب، لموضحاً ان هذه الأعداد مبنية على برامج، مؤكداً أن الجامعات ليست مبنية على آلاف، وسنتعامل بكفاءة عالية مع الطلاب، للخروج بمستوى علمي رفيع.

وتابع وزير التعليم العالي ، أنه بعد 5 سنوات من الآن، جامعة الجلالة بمكن أن يلتحق بها 25 ألف طالب، وجامعة الملك سلمان يمكن أن يلتحق بها 25 أو 30 ألف طالب، أما جامعة العلمين فيمكن أن يلتحق بها 18 ألف طالب، وجامعة المنصورة 15 ألف طالب، وذلك عند اكتمال البنية التحتية لهذه الجامعات، ونعتمد الفترة الحالية على عدد محدود من الطلاب نستطيع الفترة الحالية من خلالها التعامل معها.