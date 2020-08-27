روتاري مصر يرسل مساعدات طبية إلى لبنان

وجه محافظ المنطقة الروتارية السابق بلبنان ميشيل جزار، رسالة شكر إلى محافظ المنطقة الروتارية 2451 أسامة الأحمر، بعد إرسال الأخير قافلة مستلزمات طبية وأدوية إلى لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عقب حادث مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

اصطحب قنصل جمهورية مصر العربية في لبنان، مندوبة الروتاري إلى نادي "metn Gaten" لاستلام الشحنة وحملها إلى منزل رئيس النادي الشيخ فريد دحاح.

وتولت شركة "UPS" مهمة نقل ألف كيلو "بالفان" مجانا، بطلب من رئيس نادي روتاري كسروان الشيخ فريد الدحداح. تسلمت رئيسة نادي روتاري "metn Gaten" ريتا عماد الشحنة من المطار، وتم فرز 166 كرتونة أدوية وماسكات و"PPE" من المستودع، على أن يتم اليوم الخميس 27 أغسطس الفرز النهائي بناء على لوائح الطلب من المستشفيات والتوزيع عليها.

ساهم في تلك المبادرة القنصل العام لمصر وائل السيسي، والعميد الركن في الجيش اللبناني إلياس يوسف لتسهيل التسليم، ورئيس نادي كسروان فريد الدحداح، ورئيسة لجنة المؤسسة الروتارية في نادي كسروان، ودكتور ضياء جزّار.

ومن المقرر أن تصل لبنان، شحنتان من قبرص ومن مملكة البحرين، كرسائل محبة وشكر تحت شعار "معا ننهض".

وتقدم ميشيل جزار بخالص الشكر للمحافظ أسامة الأحمر وجميع القادة الروتاريين على ما وصفه بـ"جهد مشرف" و"تنظيم رائع"، كما شكر كلا من جهان حلاوة وسمير عامر وجميع الأندية الروتارية المشاركة.