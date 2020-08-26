"الزراعة" تشجع مزارعي بني وسويف والمنيا على التحول لنظم الري الحديثة

نفذ مشروع تحديث الري الحقلي بالأراضي الجديدة، من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، زيارة ميدانية إلى محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار الزيارات الميدانية التي يجريها للمحافظات المختلفة لتشجيع المزراعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

ضم وفد وزارة الزراعة وفريق عمل المشروع، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التتفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، الدكتور حسن شمس رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، وعدد من الباحثين بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وعقد فريق العمل ندوتين موسعتين، بقاعتي الإرشاد الزراعي في كلا المحافظتين، بحضور مدير مديرية الزراعة بكل محافظة، ومديري الجمعيات والمراقبات بالاراضي الجديدة، فضلًا عن العاملين بالإرشاد الزراعي بالمديريتين والإدارات الزراعية التابعة لهما.

وأكّد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية هذا المشروع والذي تدعمه، جميع أجهزة الدولة، لافتًا إلى أنَّ التحول الي نظم الري الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلًا عن زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع المصري.

وأشار إلى أنَّ قطاع الزراعة في حاجه ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصه في ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

ومن جهته، استعرض الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي استراتيجية الدولة لتحويل الري بالغمر للري الحديث، فضلًا عن الدعم المقدم للمزارع بشتى الطرق في صورة دعم فني و دعم تدريبي من خلال تقديم التصميمات والإشراف على التنفيذ مجانًا للمزارع، كما استعرض أضرار الري بالغمر وعوائد الري الحديث من ترشيد استخدام الأسمدة والعمالة والحفاظ على التربة وتوفير مياه الري.

واستعرض الدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الري الحقلي آلية تنفيذ المشروع، والتي تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الري لمديرية الزراعة والتي بدورها تعمل على حصر الطلبات و المساحات و تقديمها لوحدة المشروعات للمعاينه وإعداد التصميمات، وفي المرحلة الثالثة تحول مديرية الزراعة الطلب للبنوك طبقًا البروتوكول الموقع بين البنكين الأهلي والزراعي، لتوفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم أجهزة وزارة الزراعة والباحثين بها بمتابعة والإشراف على التنفيذ.

وأشار الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى دور الإرشاد الزراعي في توفير المعلومات حول كيفية إدارة شبكات الري الحديث والممارسات الزراعية الجيدة، لحصول المزارع على أعلى عائد من إنتاجه ومتابعة فريق الإرشاد لجميع خطوات التنفيذ.

وتفقد فريق العمل عددًا من الحقول ببعض القرى، في المحافظتين، والتي تحولت إلى أنظمة الري الحديث، للوقوف على عمليات التشغيل، والتأكّد من جدوى المشروع، وتقييم المزارعين له.