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أحمد طوبال مستشارا لوزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية

شارك في إطلاق أول قمر صناعي مصري للاستشعار عن بعد "MisrSat 1"

كتب:

الوطن
01:01 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزير الزراعة

وزير الزراعة

أصدَر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بتعيين أحمد طوبال أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، مستشارًا لوزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

وأكّد "طوبال"، أنَّه تلقى تعليمات من وزير الزراعة بالعمل على سرعة تحويل الوزارة إلى مؤسسة رقمية تخدم المتعاملين معها من خلال خدمات تفاعلية عالية الجودة باستخدام اليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماشيًا مع سياسة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية المميكنة وأيضًا تطوير موقع الوزارة وتفعيل التوقيع والدفع الإلكتروني في كل تعاملات الوزارة، وأيضًا الإسراع بمنظومة الكارت الذكي واستكمال كل البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية والمحاصيل والتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية ووزارة الاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي والـGIS على خرائط الاقمار الصناعية والتصوير الجوي في متابعة وتطوير أعمال الوزارة.

ويعمل أحمد طوبال أستاذًا مساعدًا بمعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصل على الدكتوراه من هندسة القاهرة وتشمل مجالات بحثه تنفيذ الأنظمة المدمجة ومعالجة الإشارات الرقمية والشبكة العصبية البيولوجية والتعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي.

كما شغل منصب القائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التنمية الإدارية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك أيضًا في تنفيذ وإطلاق أول قمر صناعي مصري للاستشعار عن بعد "MisrSat 1" بنجاح في 17/04/2007 وحصل على جائزة "UNPSA" للأمم المتحدة لعام 2009 لخدمة "مشروع الالتحاق بالجامعة".

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