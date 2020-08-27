صلوا برا المسجد ومتحضنوش بعض.. الناظر يحذر من موجة ثانية لكورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنّه يأمل في عدم حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، والقرار بيد المواطنين، من خلال التمسك بالإجراءات الوقائية، خاصة أنّه لاحظ الأسبوع الماضي أنّ هناك تهاون نسبي في تطبيق الإجراءات.

وأضاف الناظر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أنّ الإجراءات الوقائية تتمثل في ضرورة ارتداء الكمامة في أماكن الازدحام مثل المواصلات العامة والمكاتب والمول والمحل أو حتى تجمع بشري، مشيرا إلى أنّه ثبت علميا أنّ الكمامة هي السلاح الرئيسي الأساسي لحماية الإنسان من كورونا وعدم انتشار المرض.

وأوضح أنّ التباعد الاجتماعي من ضمن تلك الإجراءات، مذكرًا المواطنين بترك مسافة بين المحيطين به، خاصة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة غدا، والأفضل الصلاة خارج المسجد وليس داخله منعا للتزاحم.

وأوضح أنّ غسيل اليدين بالماء والصابون من ضمن الإجراءات الوقائية لكورونا، إذ يجب غسلهما قبل وبعد تناول الطعام، وفور الوصول للمنزل، وترك الحذاء خارج المنزل، ويفضل عدم تناول طعام أو مشروبات مكشوف بالشارع، وعدم العودة لشرب الشيشة مرة أخرى، خاصة أنّه ثبت أنّها تنقل المرض، وعدم كثرة السلام والتقبيل والأحضان نظرا إلى أن ذلك ينقل أمراض كثيرة، مؤكدا أنّ تلك القواعد يسيرة للمواطنين وليست صعبة ومن شأنها حماية الإنسان.