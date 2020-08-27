الناظر: لم ندخل الموجة الثانية لكورونا والأمر بيد المصريين

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنّ ما نشهده حاليا هي نهاية موجة كورونا التي بدأت في مارس الماضي، ولم ندخل حتى الآن في موجة ثانية.

وأضاف الناظر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أنّ كورونا فيروس موسمي مثل "أولاد عمه" سارس ينشط في الطقس البارد، لافتا إلى أنّه توقع ضعفه في الصيف، وهو ما حدث بالفعل.

وتابع استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا: "أخشى من الشتاء المقبل، لكن عدم الوصول لهذا الخوف بيد المواطنين، من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية".