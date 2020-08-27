تجديد حبس قاتلة طفلها بجرعة مخدر زائدة بسبب عشيقها 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس سيدة بتهمة قتل طفلها عمدًا بجرعة مخدر زائدة لتتفرغ لعشيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وشمل قرار تجديد الحبس عشيقها بتهمة التستر على الجريمة.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأنَّ "المتهمة نفذت الجريمة حتى يخلو لها الجو مع عشيقها، فقتلت فلذة كبدها بجرعة مخدر زائدة وضعتها له في كوب العصير".

وانهارت الزوجة أمام المباحث بعد القبض عليها وقالت: "مكنش قصدي أموته ولا حاجة، كنت عايزة أفضى لعشيقي عشان من أسبوع ما شفناش بعض، وكنا عايزين نبقى مع بعض في هدوء قبل ما ييجي جوزي من الشغل، ورحت اشتريت قرص برشام منوم بعد ما قلت للدكتور أنا تعبانة جدا ومش قادرة أنام من يومين، كنا عايزين نقضي وقت حلو مع بعض أنا وعشيقي، عشان كدة حطيت لابني قرص منوم، بس للأسف راح فيها ومات عشان الجرعة كانت زيادة".

حاول العشيق التنصل من الجريمة مدّعيًا عدم معرفته بما صنعته العشيقة وأنه تفاجأ بها تخبره أن ابنها فاقد الوعي، فاصطحبها للمستشفى وهناك عرف بأنَّه جثة هامدة.

كان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها لممارسة الجنس بداخل شقتها في غياب زوجها ما تسبب فى وفاة الطفل، وتمّ تشكيل فريق بحث، وجرى إلقاء القبض على المتهمة "م.ع" ربة منزل وعشيقها "م.ف" وأحيلا إلى النيابة للتحقيق.