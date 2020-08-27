كيف تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا؟.. استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّه من الصعب معرفة الفرق بين حالة الإنفلونزا الموسمية والبرد وأعراض فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ هذه المشكلة ستواجهنا خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب هذا التشابه.

وأوضح الحداد، لـ"الوطن"، أنّ أعراض البرد تتمثل في رشح في الأنف والعطس والسعال والتهاب الحلق وألم طفيف بالجسم يصحبه إجهاد خفيف، وعن الإنفلونزا الموسمية، قال إنّ الإنفلونزا مرض يصيب الجهاز التنفسي، وتتمثل أعراضه في الحمى أو الشعور بارتفاع في درجة الحرارة أو رشح في الأنف والتهاب الحلق والإرهاق والصداع.

أما فيروس كورونا، فأشار لتشابه أعراضه مع الإنفلونزا الموسمية، فضلًا عن صعوبة أو ضيق في التنفس وألم أو ضغط في الصدر وفقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

وتابع الحداد، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، متوقع تسلمها الشهر المقبل، مشيرًا إلى تأخر مصل الإنفلونزا العام الماضي بسبب الشركة الموردة، دون أن يؤثر هذا على فعاليته.

وأضاف أنّ الأطفال من سن 6 أشهر حتى 3 سنوات محدد لهم نصف جرعة، والأطفال فوق الـ3 سنوات جرعة كاملة، ويتم الحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف.