والد الطفل المقتول بالمخدر يتهم زوجته بالزنا مع عشيقها وقتل ابنه

اتهم شاب زوجته بالزنا وقتل طفلهما بجرعة مخدرة، في محضر الشرطة، بعد ما كشفت الشرطة مقتل طفلهما وتبين أن زوجته وضعت أقراصًا مخدرة للطفل في كوب العصير حتى تتفرغ لعشيقها وقت وجود الزوج المخدوع خارج المنزل في المعصرة.

وقال الزوج إنه كان يشك في سلوك زوجته منذ عدة أشهر لكنه لم يتمكن من الوصول إلى دلائل واضحة تثبت خيانتها، خاصة وأنها كانت تبرر تأخرها عن المنزل بأنها في زيارة شقيقتها وصديقاتها، حتى ظهرت الحقيقة الجلية بعد أن استضافت عشيقها في منزل الزوجية وقتلت طفلها بالمخدر.

وأضاف الزوج: "عرفت بالحقيقة لما اتصلت بيا وقالت ابننا تعب فجأة ونقلته للمستشفى بس مات، ولما جريت على هناك عرفت من الأطباء أن الوفاة مش طبيعية عشان كده".

وبعد ساعة من مناقشة المباحث للزوجة اعترفت بتفاصيل الجريمة "وأنا كمان كنت متأكد من أنها نفذت الجريمة بسبب عشيقها".

وانهارت الزوجة أمام المباحث بعد القبض عليها وقالت: "مكنش قصدي أموته ولا حاجة، كنت عايزة أفضى لعشيقي عشان من أسبوع ما شفناش بعض، وكنا عايزين نبقى مع بعض في هدوء قبل ما ييجي جوزي من الشغل، ورحت اشتريت قرص برشام منوم بعد ما قلت للدكتور أنا تعبانة جدا ومش قادرة أنام من يومين، كنا عايزين نقضي وقت حلو مع بعض أنا وعشيقي، عشان كدة حطيت لابني قرص منوم، بس للأسف راح فيها ومات عشان الجرعة كانت زيادة".

حاول العشيق التنصل من الجريمة مدّعيًا عدم معرفته بما صنعته العشيقة وأنه تفاجأ بها تخبره أن ابنها فاقد الوعي، فاصطحبها للمستشفى وهناك عرف بأنَّه جثة هامدة.