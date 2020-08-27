هاني الناظر: لقاح كورونا لن يوقف انتشار الفيروس

هنأ الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، الحكومة ووزارة الصحة لعقد اتفاقية التعاون مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح كورونا في مصر، قائلا إنها خطوة هامة، وتمتلك مصر قلعة علمية لتصنيع اللقاحات في مصر بواسطة "المصل واللقاح - فاكسيرا" لسد الاحتياجات المحلية والدول العربية والإفريقية.

وأضاف "الناظر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه بموجب هذه الاتفاقية ستصنع مصر لقاح كورونا بالتعاون مع الصين، كما أن الوزارة وقعت مع أكثر من جهة ولا سيما لقاح أكسفورد، ليكون هناك أكثر من مصدر لمصر، أنه يأمل بتوفر اللقاحات قبل الشتاء لتأمين المواطنين ضد أي شيء من خلال التطعيمات.

وأكد التطعيم تمثل جرعة لحماية الإنسان من التعرض للإصابة، لكنه ليس وسيلة لمنع انتقال الفيروس وليس بديلا عن الإجراءات الاحترازية، إنما وسيلة لحماية الإنسان المُطعم من الإصابة، مشددا على أن تطبيق الإجراءات الوقائية أهم من التطعيم وهي الأساس في منع انتشار الفيروس في أي مكان.