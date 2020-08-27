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مستشفى فرشوط يسجل حالتي كورونا بعد شهر من "صفر إصابات"

كتب:

رجب آدم
11:55 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
مستشفى فرشوط بعدما سجلت صفر كورونا

مستشفى فرشوط بعدما سجلت صفر كورونا

أعلن مستشفى فرشوط المركزي، المخصص لحالات عزل مصابي كورونا، تسجيل حالتين كورونا، بعد 27 يوما صفر كورونا، ما يعد تطورا جديدا في عودة الفيروس من جديد.

وذكرت صحة قنا، في بيان اليوم، أن مستشفى فرشوط المركزي بها حالتين فقط مصابين بالكورونا مع تحسن ملحوظ للحالة الصحية لهم، مؤكدا أن الفريق الطبي بمستشفى فرشوط يعملون بكامل جهدهم من أجل تقديم خدمة طبية مناسبة لجميع المواطنين.

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