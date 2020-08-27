10 محاذير قبل أول صلاة جمعة منذ كورونا والأوقاف: إنهاء خدمة المخالفين

تعود غدًا، صلاة الجمعة بالمساجد بعد تعليق دام 5 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وسط محاذير وإجراءات حددتها وزارة الأوقاف لضمان الحفاظ على احترازيات مواجهة الفيروس.

الأوقاف: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وحدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف 10 محاذير شدد على ضرورة اتباعها مؤكدا في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات، وجاءت الإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة كالتالي:

1. مراعاة علامات التباعد، والالتزام بالكمامة.

2. إحضار المصلى الشخصى.

3. عدم فتح دورات المياه.

4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة

5. عدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد.

6. اقامة الصلاة في المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة.

7. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

8. عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط.

9. الالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة.

10. عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف.

ومن جانبها، حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من مخالفة الإجراءات الاحترازية، ووضعت مجموعة من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل المساجد، بالتزامن مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعودة صلاة الجمعة في المساجد ابتداءً من الغد.