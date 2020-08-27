إجراء جراحات متعددة لحالات حرجة بـ 4 مستشفيات بالشرقية

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الوجة والفكين بمستشفى القنايات المركزي، عملية جراحية متقدمة لإزالة أسنان متعددة مدفونة بالحاجز الأنفي والجيوب الأنفية، لحالة تبلغ من العمر 20 عامًا، وتمت العملية بنجاح والمريض بحالة جيدة.

كما قام الفريق الطبي بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزي، بمركز الحروق بإجراء جراحات ذات مهارات متقدمة منها جراحات شد البطن، وإصلاح جراحي لتشوهات خلقية لطفل من محافظة الفيوم، يبلغ من العمر عام، ولد بإصبع زائد بالقدمين، كما تم إجراء جراحة تجميل الأذن الخفاشية لطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، وأيضا تم إجراء عملية استئصال المرارة لمريضة تعاني من التهاب حصوي مراري مزمن.

وفي مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، أجريت عملية إزالة مياه بيضاء لحالة تم تحويلها من التأمين الصحي بالشرقية، بمشاركة الفريق الطبي بالمستشفى، وذلك بعد تفعيل عمليات بمنظومة التأمين الصحي للمرة الأولى بالمستشفى.

وفي سياق متصل واستكمالا للعمليات التي تجرى للمرضى الذين ترددوا على مركز الإحالة بالمستشفى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية صحة المراة والكشف المبكر عن أورام الثدي، تم إجراء عدد من العمليات الجراحية بإشراف الفريق الطبي المكون من الدكتور إسماعيل بديوي مدير مركز الحروق بههيا، والدكتور حسام عبدالحليم أخصائي الجراحة العامة بالمركز، باستئصال ورم بالثدي لحالتين من السيدات الذين ترددوا مؤخرًا على المستشفى، والحالات جميعها بحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى، تحت إشراف مديري المستشفيات.