هاني الناظر: كورونا الآن في ملعب المواطن وهو المسؤول عن نفسه وأسرته

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن فيروس كورونا بدأ يهاجم الجهاز الهضمي منذ فترة، موضحًا أن هذا التحور للفيروس طبيعي، ودائمًا ما يطرأ على الفيروسات، لكن ذلك لن يمنعنا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، سواء كان الفيروس يهاجم الجهاز الهضمي أو التنفسي.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب علينا الاحتياط بعدم تناول الأطعمة المكشوفة، أو الأكل مع شخص من نفس "السندوتش"، ومن ثم لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لأنها ستحمينا من أي تحور أو تطور للفيروس.

وتابع، أن بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بدأوا يعانون من الإصابة في الجهاز الهضمي في شكل الإسهال المستمر، والقيء، مشيرًا إلى أنه عندما ظهر الفيروس في مارس الماضي كان يصيب الجهاز التنفسي ويصاحبه القيء والإسهال، و"غمام نفس".

واستكمل، أن الدولة المصرية ما زالت تتخذ كل الإجراءات الاحترازية وحاليًا "كورونا في ملعب المواطن، وأنا المسؤول عن حماية نفسي وأسرتي والآخرين، ولازم نتخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض، والدول في الخارج الذي حدث فيها انتشار مرة أخرى كان نتيجة تهاون المواطنين، فيها ونحن لا نريد في مصر أن نصل لذلك".