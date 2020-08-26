"التموين": مد الأوكازيون لمدة شهر.. ونسبة الخصومات مرتفعة للغاية

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الأوكازيون منفعة متبادلة بين التاجر والمستهلك، موضحًا أن التصفية خلال العام الجاري، مميزة لأن نسب الخصومات مرتفعة جدًا لتنشيط حركة البيع والشراء.

وأضاف "حسام الدين"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم بدء العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الصيفي لمدة شهر، لافتًا أن فترة التصفية الموسمية أو ما تعرف بالأوكازيون السنوي، مهمة جدا للمواطن، حيث يلبي فيها أغلب احتياجاته من كل المنتجات بأسعار معقولة وأقل من الأسعار التي تكون متواجدة طوال العام بعيدا عن فترة الأوكازيون.

وأشار إلى أن انطباعات المواطنين على الأوكازيون كانت جيدة، ولكن هذا لا يمنع حدوث بعض المخالفات والتخفيضات الوهمية وغيرها ولكن تم التعامل مع تلك المخالفات على الفور وبصرامة.

وأوضح أن هناك بعض التجار وصل الأوكازيون لديهم لـ60% فيما أكثر، وكانت تبدأ التصفيات من 10%، وهو ما يعتبر تنشيطا لعجلة الاقتصاد والحركة التجارية خاصة بعد فترة الركود التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.