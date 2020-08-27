"التعليم العالي": تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق الكليات 2020، ستنطلق بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، خلال 72 ساعة بعد الإعلان، مؤكدا أن المرحلة ستكون متاحة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات لتقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة وفقا للنسبة المقررة بـ10% من إجمالي عدد الطلاب لكل كلية، مؤكدا أنه لاتوجد أي تحويلات ورقية وجميعها من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأوضح عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرحلة الأولى للتنسيق ستنتهي مساء اليوم في السابعة مساءً، لافتا إلى أن فترة المد للمرحلة جاءت لإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على درجات زيادة في امتحانات الثانوية العامة بعد التظلمات أن يستطيعوا تسجيل الرغبات مرة أخرى.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن الوزارة شددت على جميع مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات بضرورة اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وذويهم من الإصابة بأي مرض أثناء تسجيل الرغبات بمعامل الكليات.

وانطلقت، السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.