شروط وطريقة التقديم للوظائف الشاغرة بمصرف أبوظبي الإسلامي
كتب:
سمر إيهاب
02:29 م | الخميس 27 أغسطس 2020
مصرف أبو ظبي الإسلامي
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:
Work Sales Head
ويشترط في التقدم للوظائف:
يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.
يمتلك خبرة مصرفية لا تقل عن 9 سنوات، بينها 4 سنوات على الأقل في مجال المبيعات.
إجادة اللغة الإنجليزية.
القدرة على العمل تحت ضغط.
Financial Reporting Team Leader
ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:
خبرة 6 سنوات على الأقل بمجال العمل.
إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.
Senior Trader
ويشترط في المتقدمين للوظائف:
التخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل.
الخبرة من 3 لـ5 سنوات بمجال العمل.
إجادة مهارات الحاسب الآلي.
إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف عبر الحساب الخاص بالبنك على موقع "لينكد إن".