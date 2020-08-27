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محمود مسلم

شروط وطريقة التقديم للوظائف الشاغرة بمصرف أبوظبي الإسلامي

كتب:

سمر إيهاب
02:29 م | الخميس 27 أغسطس 2020
مصرف أبو ظبي الإسلامي

مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:

Work Sales Head

ويشترط في التقدم للوظائف:

يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

يمتلك خبرة مصرفية لا تقل عن 9 سنوات، بينها 4 سنوات على الأقل في مجال المبيعات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

القدرة على العمل تحت ضغط.

Financial Reporting Team Leader

ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:

خبرة 6 سنوات على الأقل بمجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

Senior Trader

ويشترط في المتقدمين للوظائف:

التخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 3 لـ5 سنوات بمجال العمل.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف عبر الحساب الخاص بالبنك على موقع "لينكد إن".

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