شروط وطريقة التقديم للوظائف الشاغرة بمصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:

Work Sales Head

ويشترط في التقدم للوظائف:

يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

يمتلك خبرة مصرفية لا تقل عن 9 سنوات، بينها 4 سنوات على الأقل في مجال المبيعات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

القدرة على العمل تحت ضغط.

Financial Reporting Team Leader

ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:

خبرة 6 سنوات على الأقل بمجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

Senior Trader

ويشترط في المتقدمين للوظائف:

التخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 3 لـ5 سنوات بمجال العمل.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف عبر الحساب الخاص بالبنك على موقع "لينكد إن".