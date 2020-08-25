مدير "تعليم المنوفية" يتفقد اختبارات وظائف مدير ووكيل لمدارس المتفوقين

تفقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح اليوم، لجان الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين لشغل وظيفة مدير ووكيل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem، والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وأكد "سويد" أن هذه الاختبارات تعقد بالتعاون مع فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنوفية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف في مختلف التخصصات، وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع.