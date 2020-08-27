ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 14.4% خلال يوليو الماضي

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" تقرير معدل مبيعات السيارات خلال شهر يوليو لعام 2020، والذي ارتفع بنسبة 14.44%، بمبيعات وصلت إلى 18262 مركبة، مقارنة بمبيعات شهر يوليو لعام 2019، والتي وصلت إلى 15958 مركبة.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 8%، بمبيعات وصلت إلى 12466 مركبة، مقارنة بيوليو 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 11499 مركبة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس بنسبة 58.9%، بمبيعات وصلت إلى 2421 مركبة، مقارنة بيوليو 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 1524 مركبة.

وأشار التقرير إلى إرتفاع معدل مبيعات مركبات الشاحنات بنسبة 15%، خلال شهر يوليو 2020، بمبيعات وصلت إلى 3375 مركبة، مقارنة بمبعيات يوليو 2019 والتي وصلت إلى 2935 مركبة.