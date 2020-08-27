محافظ مطروح يفتتح المعرض اللوجستي للخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، المعرض اللوجيستي الثاني للخضروات والفاكهة بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح لبيع الخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 30%، وذلك على مساحة 500م2، بحضور المهندس سيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح لتوفير السلع للمواطنين بالشكل اللائق وبجودة عالية وبأسعار مخفضة للتخفيف من أعبائهم.

ووجه "شعيب"، اليوم، بعرض قائمة الأسعار واللافته على كل منتج، مع الحفاظ المظهر اللائق الذي شاهده اليوم، مشيدا بأعمال التنظيم للمعرض، وما وجده من إقبال كبير للمواطنين على المعرض لشراء المنتجات من الخضار والفاكهة واللحوم، مع التشديد على عرض الأسعار يوميا عليه ومتابعتها من خلال مراقب من المحافظة ومديرية التموين لمتابعة الالتزام بالأسعار وجودة المنتج للمواطنين.

وأكد "شعيب" على تكثيف جهود النظافة طوال اليوم بالمعرض ورش الأرضيات، مع دراسة مقترح لإقامة معرض لوجيستي ثالث بإحدى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة مرسى مطروح لخدمة أكبر عد من المواطنين وتيسير الوصول إليه.

وأشاد الأهالي خلال إقبالهم على الشراء من المعرض من جودة للمنتجات الطازجة، وتيسير الوصول إليها بدلا من الانتقال إلى وسط المدينة، وبأسعار مخفضة مما يخفف عنهم.