الإسكان: حلول غير تقليدية لاستغلال مياه الأمطار في المدن

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن الوزارة وضعت حلولًا غير تقليدية لاستغلال مياه الأمطار في المدن، من ضمن هذه الحلول "الشحن الجوفي"، حيث تم تنفيذ مجموعة من البيارات بأعماق مختلفة، طبقا لنوع التربة في أماكن تجمع الأمطار، لافتا إلى أنهم سيحاولون إعادة استغلال كل متر مكعب للمياه، سواء أصله مياه صرف صحي أو مياه الأمطار.

وأضاف "إسماعيل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن بيارات الشحن الجوفي، عبارة عن أخذ المياه السطحية المتواجدة على الأسفلت، وبدلًا من تكوينها برك للمياه، يتم شحنها في باطن التربة، واستيعابها في خزانات جوفية، يكون مخزونًا استراتيجيًا يتم اللجوء له في أي وقت، ولا يشكل عبء على البنية التحتية في المكان الذي فيه.

وأشار إلى أن هناك حلًا آخر، مثل خفض الأماكن الخضراء المتواجدة بالشوارع وبميل محدد، بحيث لا تذهب مياه الأمطار من الأماكن الخضراء للشوارع والطرق ولكن العكس، بحيث تكون مياه الأمطار لري هذه المسطحات الخضراء.