مذكرة تفاهم بين جامعة الزقازيق ومركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية

شهد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة و"مركز التميز للمياه" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة جامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة بني سويف، وجامعة أسوان، وبحضور الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة بالجامعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح رئيس الجامعة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ مشروع "مركز التميز للمياه" وتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الزقازيق و"مركز التميز للمياه" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي بمبلغ 30 مليون دولار، فضلاً عن إدراك أهمية البحث العلمي والتعليم في مجال إدارة موارد المياه بشكل فعال.

وأضاف الدكتور عثمان شعلان أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم إضفاء الطابع المؤسسي وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجال المياه، بما يساهم في ضمان استمرارية واستدامة عمل "مركز التميز للمياه" ونجاحه في تحقيق أهدافه.

من جهته، أشار هشام فوزي إلى أن مجالات التعاون بين الجامعة و"مركز التميز للمياه" بالجامعة الأمريكية تتمثل في إعداد المشاريع البحثية، وتنفيذ الندوات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى توفير منح دراسية ممولة بالكامل لـ225 طالبًا بكليات الهندسة بالجامعات المصرية لمدة 4 سنوات بهدف إعداد متخصصين متميزين وذوي كفاءة عالية في مجال المياه.