"الزراعة" تنفذ 21 مدرسة حقلية خلال أسبوع بالمحافظات

نفذ مركز البحوث الزراعية برئاسة محمد سليمان 21 مدرسة حقلية في معظم محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 22 -27 أغسطس، وفق ما ذكره الدكتور عبدالعليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية.

وتضمنت المدارس، 6 مدارس لمحصول الذرة الشامية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والجيزة وبني سويف وأسيوط، 5 مدارس لمحصول الأرز في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية، 4 مدارس في مجال الإنتاج الحيواني بمحافظات الأقصر ودمياط والمنوفية والدقهلية، مدرستان لمحصول القطن بمحافظتي البحيرة والشرقية، مدرسة لمحصول الذرة الرفيعة في محافظة سوهاج، مدرسة لمحصول السمسم في محافظة الأقصر، مدرسة لمحصول الفاصوليا في محافظة المنيا، مدرسة لمحصول نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد .