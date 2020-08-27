محافظ مطروح يتفقد المخابز البلدية المدعمة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جوله ميدانية اليوم، المخابز البلدية فى منطقة شارع علم الروم، على مدى توفير الخبز للمواطنين.

وقال "شعيب"، إن هناك التزام بأوزان الرغيف الجديدة، التى وضعتها وزارة التموين زنة 90 جم، وإجراءات المحافظة لتيسير الوصول إليه، من خلال توجيه مديرية التموين لسيارات توزيع الخبز بالشوارع والمناطق البعيدة، عن المخابز لتيسير وصول المواطنين إليها.

ووجه محافظ مطروح، للمهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، بعرض مقترح والتنسيق بشأن توفير الخبز عن طريق البطاقة، وبيعه لزائرى المحافظة خاصة مع موسم الصيف وزيادة إقبال زائرى مطروح، ما يوجب معه زيادة الحصة من الدقيق، وتوفير الرغيف للمواطنين، وفقا للضوابط المسموح بها بالتسنيق مع وزارة التموين.

وأشاد محافظ مطروح، بتجربة توجيه سيارات توزيع الخبر إلى المناطق السكنية المختلفة، للتيسير على المواطنين، وهو ما لاقى استحسان من الأهالي، والتخفيف عنهم للوصول إلى المخابز البعيدة مع الامتداد السكني.