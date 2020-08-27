"أوقاف القاهرة" لأصحاب الأمراض المزمنة: لا حرج من عدم أداء صلاة الجمعة

ناشد الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، جميع رواد المساجد، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة، واصطحاب المصليات الخاصة، والوقوف على علامات التباعد الموجودة في المساجد.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "DMC": "نناشد أصحاب الأعذار والمرضى المزمنين ومرضى الأمراض المستعصية عدم المشاركة في صلاة الجمعة خشية على أنفسهم وخشية على الآخرين، ولا حرج في عدم أداء صلاة الجمعة، ويمكن أن تؤدى في المنازل ظهرًا".

وتابع: "لا حرج على الخائف أن يصاب أو يصيب غيره بفيروس كورونا، من عدم أداء صلاة الجمعة، ويجب الصلاة في مكان متسع، لضمان عدم حدوث الزحام في أماكن الصلوات".

وأشار إلى أنه جرى عمل جدار عازل بين مقام الحسين والمصلين، كما أُغلقت الأضرحة كافة حتى الانتهاء من الأزمة، كما أن جميع دورات المياه على مستوى المساجد مغلقة تمامًا، لأنها من نواقل العدوى.